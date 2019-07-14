الإمارات تدشن وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة

المصدر: الضالع، شبوة - وام

دشنت دولة الإمارات وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي ضرا ومعربه بمديرية نصاب في محافظة شبوة اليمنية يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة، في وقت زودت مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع بـ295 أسطوانة أوكسجين للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

أشرف على تسليم أسطوانات الأوكسجين «الهلال الأحمر الإماراتي» ووكيل المحافظة نبيل العفيف الذي عبر عن شكره لدولة الإمارات على اهتمامها بدعم المستشفى كونه الوحيد في الضالع الذي يستقبل المرضى والجرحى من كل مديريات المحافظة.

من جانبه ثمّن نائب مدير مستشفى النصر الدكتور محمد علي هذا الدعم السخي والمستمر من قبل دولة الإمارات.

كانت الإمارات زودت المستشفى بـ180 أسطوانة - دفعة أولى - تبعتها بدفعة ثانية شملت 180 أسطوانة ثم الدفعة الثالثة 295 أسطوانة ليصل العدد الإجمالي إلى 655 أسطوانة حتى الآن.

إلى ذلك دشنت دولة الإمارات وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي ضرا ومعربه بمديرية نصاب في محافظة شبوة اليمنية يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة. وأكد حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الحيوية التي تستهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ولفت إلى سعي الإمارات الحثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة التي تعاني شحاً فيها.

من جهته عبر المهندس مروان بارويس نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة عن جزيل شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية. بدورهم عبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود التي تبذل لتنفيذ مشاريع خدمية حيوية تخفف من معاناتهم.