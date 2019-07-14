الكويت تسلم الخلية الإخوانية لمصر

المصدر: الكويت ـ وكالات

قالت مصادر كويتية مطلعة إن عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان، الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، أول من أمس، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية بين البلدين، ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صوراً لعناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان المتهمين بالاشتراك في اغتيال النائب العام المصري، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

وقالت تقارير إعلامية إن بعض المطلوبين فروا إلى قطر وتركيا قبل القبض عليهم، وإن الخلية المضبوطة جزء من مصادر تمويل الإخوان.

الكويت تقرّر تسليم الخلية الإخوانية إلى مصر