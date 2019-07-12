مصادر لـ "البيان": حزمة عقوبات أمريكية جديدة على "حزب الله" قريباً

المصدر: بيروت - وفاء عواد

علمت "البيان" من مصادر لبنانية أن جهات أمريكية وجَّهت دعوة مباشرة للحكومة اللبنانية لعزل "حزب الله" ومقاطعته.

وأوضحت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لـ "البيان" أن الجهات التي تردّد أنها في وزارة الخزانة الأمريكية، تحدّثت بنبرة عالية، وألمحت إلى أن حزمة العقوبات التي فرضت على "حزب الله" مؤخراً تندرج في سياق مسلسل من الإجراءات القاسية التي أعدّتها واشنطن ضد الحزب للحد من نفوذه، والتي ستظهر تباعاً، بحسب التوقيت الأمريكي.

وأوضحت المصادر أن ما تريده واشنطن، حسب المعطيات، هو توجيه رسائل ليس فقط إلى "حزب الله"، إنّما لحلفاء الحزب في لبنان، بألا حصانة لهم في أيّة عقوبات محتملة، وهو كذلك رسالة إلى الأوروبيّين تحضّهم فيها على عدم التفرقة بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب.

وكشفت المصادر أنها تلقّت معلومات تفيد بأن الإدارة الأمريكية بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية قريباً تجاه لبنان، وذلك في سياق برنامج العقوبات القاسية التي قرّرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضدّ إيران وامتداداتها في المنطقة.