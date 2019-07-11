فرنسا: صواريخ جافلين في ليبيا تعود لقواتنا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أكدت فرنسا، أمس، أن الصواريخ التي عثرت عليها ميليشيات طرابلس في ليبيا عائدة لقواتها، نافية في الوقت نفسه أن تكون قد زوّدت القوات الليبية بها.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية إن صواريخ جافلين الأمريكية الصنع، التي عُثر عليها في قاعدة غريان على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب طرابلس، «تعود في الواقع للجيش الفرنسي الذي اشتراها من الولايات المتحدة»، مؤكدةً معلومات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز أول من أمس.

وقالت إن «هذه الأسلحة كانت تهدف إلى توفير الحماية الذاتية لوحدة فرنسية نشرت لغرض استطلاعي في إطار مكافحة الإرهاب».

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