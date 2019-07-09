القنصلية السعودية بنيويورك: نتابع وضع المبتعث المفقود في نياغرا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت القنصلية السعودية في نيويورك، اليوم، بياناً بشأن فقدان المبتعث السعودي، قاسم يحيى عداوي، في شلالات نياغرا أثناء رحلة عائلية.

وقالت إنه انطلاقاً من توجيهات القيادة، بشأن الاهتمام بكافة قضايا المواطنين، فقد قامت القنصلية بمباشرة حالة فقدان المواطن عقب تلقيها اتصالاً يوم الأحد 4 / 11/ 1440 في تمام الساعة 12:47 يفيد بفقدانه في شلالات نياغرا بولاية نيويورك أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه، حيث ترك المواطن عائلته في السيارة وقام بالنزول بغرض التقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته تأخره قامت بإبلاغ مركز الشرطة في حينه، بحسب العربية.

سقوط شخص في أحد الشلالات

وأوضحت القنصلية أنها تواصلت بدورها مع الشرطة، حيث أفاد المحقق المسؤول عن القضية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى ورود بلاغ آخر من شخص آخر عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات، وما زالت عمليات البحث قائمة للعثور عليه وتحديد هويته.

وبينت القنصلية أنها تواصلت مع زوجة المواطن وذويه وإطلاعهم على المستجدات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم الرعاية لأسرة المواطن.

كما أكدت القنصلية أنه بناء على توجيهات ومتابعة سفيرة خادم الحرمين في أمريكا، التي تحرص على سلامة المواطنين وتقديم كافة المساعدات لهم في حال الحاجة على مدار اليوم، من خلال السفارة وقنصلياتها بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمية.

إلى ذلك، وبحسب إفادة أقرباء المواطن عداوي بأنه يمضي عامه السادس للدراسة في أمريكا، وآخر شهادة نالها كانت من جامعة "كينت" في ولاية أوهايو، وآخر ما طلبه من أسرته الانتظار في السيارة قبل اختفائه في ظروف غامضة.