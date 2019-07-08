البحث جارٍ عن سعودي فقد في شلالات "نياغارا"

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مواطناً سعودياً فقد في منطقة شلالات نياغارا الأمريكية يجري البحث عن، وان السلطات السعودية أصدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته في الولايات المتحدة والتواصل مع السلطات في نيويورك.

وأوضح الإعلام السعودي، أن المواطن يدعى قاسم عداوي، وفقد في منطقة الشلالات أثناء تواجده برفقة أسرته، فيما أفادت زوجته في اتصال مع وزارة الخارجية السعودية بأن "زوجها" سقط في الشلالات".

من جهته، قال قريب المفقود ويدعى ماجد عداوي، إن "قريبه وزوجته وأبناءه الثلاثة، كانوا في جولة في شلالات نياغارا في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت، وطلب من أولاده الذهاب للسيارة لأنه يريد أن يصور ويتمشى قليلا".

وتابع: "بعد فترة لم يعد إليهم اتصلوا بالشرطة وأخبرتهم أن هناك شخصا سقط في هذه الفترة، وهناك من شاهد السقوط وسمع استغاثة وما زال البحث جاريا عن المفقود ولا نعرف مصيره".

وأكد أن "آخر أخبار من الشرطة هناك أنها مشطت المنطقة الصخرية تحت الشلال ولم تعثر عليه وتبحث عنه في الماء"، بحسب "روسيا اليوم".