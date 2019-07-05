ترحيب عربي بالتوافق السوداني

المصدر: د ب أ

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأثنى أبو الغيط، في بيان له اليوم، على الروح الإيجابية البناءة والمرونة التي تحلى بها المجلس العسكري وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة الحركات السياسية والمدنية، والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا التوافق السوداني المهم لتمكين السودان من عبور الصعاب التي تواجهها.

وفى المنامة، رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، وقالت إنه" يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها.

وأضافت وزارة الخارجية البحرينية "تجدد وزارة الخارجية التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن دوما مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق، ودعمها لكل الإجراءات التي تسهم في التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة، وبما يحفظ لجمهورية السودان الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها".

وكانت مصر رحبت بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.