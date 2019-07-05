المجلس العسكري والمعارضة بالسودان يتفقان على اقتسام السلطة

المصدر: البيان الالكتروني

ذكرت مصادر الخميس أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالفاً من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج توصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ومن المتوقع أن يعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً بعد المحادثات، التي أجرياها على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الخرطوم.

وقالت "سكاي نيوز عربية إن الاتفاق أكد أن تكون رئاسة المجلس السيادي دورية، مضيفة أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية.

وأكد المبعوث الأفريقي لمباحثات السودان أن الطرفين اتفقا على تشكيل حكومة مدنية ذات كفاءات.

وبارك حميدتي للشعب السودان هذا الاتفاق، كما شكر الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا لتقريبها وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.