الصومال تقطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة الصومالية الخميس قطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا على خلفية سفر موسى بيجي عبدي، رئيس إقليم ما يسمى "أرض الصومال" (صومالي لاند)، إلى كوناكري بدعوة رسمية من الرئيس ألفا كوندي.

وقالت إذاعة "شبيلي" الصومالية أمس إن وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض، أعلن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، محذراً في ذات الوقت الدول الأخرى من انتهاك سيادة ووحدة أراضي الصومال.

وكان إقليم "أرض الصومال" أعلن انفصاله عن الصومال فى العام 1991 بعد انزلاق البلاد في حالة فوضى عقب سقوط رئيسها سياد بري، وسعى الإقليم منذ ذلك الحين إلى الحصول على استقلاله.

يشار إلى أن إقليم "أرض الصومال"، يتمتع بحكم ذاتي، وهو مستقل عن مقديشو منذ العام 1991، ويطالب باعتراف دولي بانفصاله الكامل عن الصومال.