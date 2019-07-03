الإمارات تؤكد مسعى التحالف لحل سياسي في اليمن

المصدر: Ⅶ أبوظبي، عواصم - وكالات

أكدت الإمارات أن التحالف العربي يسعى إلى حل في اليمن يعزز استقرار المنطقة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات الحوثي والضغط على الميليشيا لتطبيق اتفاق ستوكهولم.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريفيث، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

وقال غريفيث، على «تويتر»، إن «التزام دولة الإمارات ودعمها يشجّعاننا على مواصلة جهودنا». وأدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي وأسفر عن إصابة 9 مدنيين. واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، بشدة هذا العمل الإرهابي، واعتبرته دليلاً جديداً على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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