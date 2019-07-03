الإمارات تؤكد وقوفها التام إلى جانب السعودية

المصدر: Ⅶ أبوظبي، الرياض - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين. وأعلن الناطق باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الليلة قبل الماضية، استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بطائرة من دون طيار «مسيرة».

استهداف

وقال العقيد المالكي، إنه عند الساعة 12:35 من فجر الثلاثاء وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهدف مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأشار إلى أن المصابين بينهم 8 سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة، وحالتهم مستقرة مبدئياً.

وأضاف أن الميليشيا مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة «مسيرة»، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب ممنهجة. وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية بقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية.

تجاوزات

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الإمارات تدين

وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها، واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، واعتبرته دليلاً جديداً على الممارسات اللا أخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. ونددت وزارة الخارجية بهذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، ويمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

تضامن

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة الشقيقة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي. وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات والسعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات. وأعربت الوزارة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الحوثي، وشددت على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني، عن إدانته للاعتداء الإرهابي الجبان، مؤكداُ أنه دلالة على إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية ما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم.

مصر والأردن

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الحوثي. وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

تصعيد

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الهجوم الإرهابي الآثم على مطار أبها. واعتبر الناطق باسم الوزارة، سفيان سلمان القضاة، أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمطارات والمدنيين، تصعيد خطير، يخالف القوانين والأعراف الدولية. وأكد على مساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.