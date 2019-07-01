التحالف يتوعّد بردع «مسيّرات» الحوثي

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تمكنت قوات التحالف العربي من تدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الأولى من صنعاء باتجاه جازان، والثانية باتجاه منطقة سكنية في عسير.

وقال الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، وتم تدميرها وإسقاطها، ونؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إلى ذلك، قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وجُرح آخرون، في مواجهات مع القوات المشتركة والحزام الأمني في مديرية «قَعْطَبة» شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وفي محافظة حجة، قال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مدفعياً على تحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية، ما أسفر عن تدمير معدات وآليات عسكرية حوثية، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. وساندت مقاتلات التحالف العربي انتفاضة قبائل مديرية منبه بمحافظة صعدة، واستهدفت عربات وتجمعات للميليشيا، ما أوقع قتلى في صفوفهم.

تدمير «مسيّرتين» أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية