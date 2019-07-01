مقتل خمسة محتجين سودانيين في تظاهرات الأحد

المصدر: أ ف ب

أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" المقربة من قادة الاحتجاجات أن خمسة متظاهرين على الأقل قتلوا في مسيرات حاشدة الأحد في السودان للمطالبة بنقل السلطة من العسكر إلى المدنيين.

وأكدت اللجنة على حسابها في تويتر الإبلاغ عن مقتل أربعة أشخاص في أم درمان وخامس "أصيب برصاصة في الصدر" في مدينة عطبرة بوسط البلاد.

واضافت "هناك العديد من الإصابات الخطرة في مستشفيات العاصمة والأقاليم".

والأحد، تظاهر عشرات الآلاف في كل أنحاء السودان.

وتظاهرات الأحد هي الأكبر منذ فض اعتصام المتظاهرين أمام المقر العام للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو.