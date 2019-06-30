غريفيث في جولة جديدة لإحياء السلام في اليمن

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

يزور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الأسبوع المقبل، روسيا ودولاً خليجية من أجل الدفع بعملية السلام إلى الأمام.

وذكر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على «تويتر» أن الزيارة التي سيقوم بها غريفيث لكل من روسيا وعدد من الدول الخليجية تهدف إلى المضي قدماً بعملية السلام في اليمن. وأضاف أن المبعوث الأممي مصمم على التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع، ويشجعه التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه. ميدانياً، دمرت مقاتلات التحالف مخزن صواريخ قصيرة المدى لميليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، بالتزامن مع مباشرة الحوثيين حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المدنيين في المحافظة.

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ــ غريفيث يزور روسيا ودولاً خليجية لإحياء السلام في اليمن