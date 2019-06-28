أمريكا تدعو «الناتو» لتشكيل تحالف دولي لضمان أمن الملاحة

المصدر: عواصم - وكالات

دعت الولايات المتحدة الأمريكية دول «الناتو» إلى الانضمام لجهودها في تشكيل تحالف لحماية أمن الملاحة في الممرات المائية، ومراقبة الحدود البحرية، بما في ذلك المراقبة الجوية إلى تتبع سير السفن في الممر المائي الدوليّ، وناقش وزراء دفاع الحلف الأزمة أثناء اجتماعهم في بروكسل، أمس، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، مارك إسبر، إنّ بلاده تسعى «لتدويل» الاعتداءات الإيرانية على الملاحة.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران، بريان هوك، إن سياسة بلاده التي تقضي بممارسة أقصى ضغوط اقتصادية على طهران تؤتي ثمارها.

وفي دلالة على فاعلية العقوبات، طالبت إيران بما سمّته «هدنة اقتصادية» حتى تتمكن من بيع نفطها. وقال مسؤول إيراني: «ينبغي للأوروبيين شراء النفط منا أو إعطاؤنا أموال النفط». وفي موسكو، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأوضاع في الخليج قابلة للانفجار.

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