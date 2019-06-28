خليفة يمنح المدير العام للفاو وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

المصدر: روما - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور خوسيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، لجهوده المتميزة في تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي بالعالم.

وقلّدت معالي مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، الدكتور غرازيانو دا سيلفا، الوسام خلال حفل تكريم أقيم بمركز الشيخ زايد للإعلام، في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في روما، احتفالاً بعام التسامح، وذلك على هامش جدول أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر الفاو.

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