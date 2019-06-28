خليفة يمنح مدير عام الفاو وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

المصدر: روما - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور خوسيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، لجهوده المتميزة في تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي بالعالم.

وقلدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، الدكتور غرازيانو دا سيلفا، الوسام خلال حفل تكريم أقيم بمركز الشيخ زايد للإعلام، في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في روما، احتفالاً بعام التسامح، وذلك على هامش جدول أعمال الدورة الـ 41 لمؤتمر الفاو.

تقدير

وأعربت معالي مريم المهيري عن شكر وتقدير دولة الإمارات العربية المتحدة لمدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، على جهوده المتميزة، كما أثنت على دوره الذي أسهم في تعزيز أداء المنظمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي في مختلف دول العالم.

مريم المهيري تسلم خوسيه غرازيانو دا سيلفا الوسام | وام

ومن جانبه، أعرب خوسيه غرازيانو دا سيلفا عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً في دعم وتطوير القطاع الزراعي، كما شكر معاليه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعمه للمنظمة، وكذلك تقدم بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث ثمّن الدعم الذي قدمته قيادة الدولة الرشيدة للمنظمة، ما ساعدها على أداء دورها على الوجه الأمثل.

حضر اللقاء عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، والمهندسة فاطمة عبيد الكلباني المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» في روما، والدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وأحمد الملا نائب رئيس بعثة الدولة لدى إيطاليا.