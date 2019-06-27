المصدر: أبوظبي - وام

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاطاً أمنية في شمال سيناء بمصر، مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، إن الإمارات تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها

. وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب.

الإمارات تدين هجوم العريش الإرهابي