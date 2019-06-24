اجتماع في باريس لبحث الملف السوري ومواجهة النفوذ الإيراني

المصدر: الحسكة - عبد الله رجا

يعقد في باريس غداً (الثلاثاء) وبعد غداً (الأربعاء) اجتماع خاص ببحث الملف السوري، بحضور كبار الموظفين في التحالف الدولي بمشاركة المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، لتناول مستقبل المناطق المحررة من تنظيم داعش، والتعاون المشترك من أجل مواجهة النفوذ الإيراني، خصوصاً في شرق الفرات.

وبحسب عضو في وفد المعارضة في اجتماع باريس، فإن اللجنة المصغرة ستبحث الحل السياسي في سوريا وآليات تطبيقه، فيما يحضر ملف مواجهة النفوذ الإيراني برنامج الاجتماع لممثلي مجموعة الدول المصغرة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«البيان» أن وفد المعارضة سيطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في الشمال السوري، من أجل المضي في عملية سياسية واستبعاد الحل العسكري.

يأتي ذلك، فيما يترقب المبعوث الأممي بيدرسون من المعارضة والنظام التحضير للجنة الدستورية، فيما تستمر الخلافات بين الطرفين حول الهدف من اللجنة الدستورية.