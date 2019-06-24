الجبير: إيران ستدفع الثمن إذا واصلت سياساتها العدوانية

المصدر: رويترز

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت "سياساتها العدوانية" لكنه قال إن الرياض تريد تفادي اندلاع حرب.

وقال الجبير لصحيفة لو موند الفرنسية في مقابلة نشرت اليوم الاثنين "اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

وأدلى الجبير بالتصريحات في باريس بعد لقاء بنظيره الفرنسي فيما تسعى القوى الأوروبية لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة وألقي عليها باللوم في هجمات على ست ناقلات نفط.

وقال الجبير "قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأمريكيين. الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد".

وأضاف "لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين (في اليمن) بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية".

ونفت إيران أي دور لها في الهجمات الأخيرة بمنطقة الخليج.