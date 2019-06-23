مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا يتصدر انتخابات الرئاسة

المصدر: د ب أ

تصدر مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ولد الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت وذلك بعد فرز 80 بالمئة من الأصوات.

وذكر موقع (وكالة أنباء موريتانية مستقلة) الإخباري أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق، حصل على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات حتى الآن.

وجاء في بيان لجنة الانتخابات الموريتانية أن ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية الرئاسية حصل على 336 ألفا و 748 صوتا بنسبة 56ر50 بالمئة، فيما حصل سيدي محمد ولد بو بكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعارض على 122 ألفا و 726 صوتا بنسبة 43ر18 بالمئة، فيما حصل الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد على 119 ألفا و 904 أصوات بنسبة 18 بالمئة بينما حصل كان حاميدو بابا مرشح " العيش المشترك" على 59 ألفا و 105 أصوات بنسبة 87ر8 بالمئة.