الشرعية تطلق عملية استكمال تحرير البيضاء

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أعلنت قوات الشرعية في اليمن، أمس، إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستكمال تحرير محافظة البيضاء، وسط البلاد، من سيطرة ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وقال مدير عام الإعلام في محافظة البيضاء، عارف العمري لـ«البيان»، إن قوات الشرعية أطلقت عملية عسكرية انطلقت من شرق محافظة مأرب، بهدف استكمال تحرير بقية مناطق محافظة البيضاء من سيطرة ميليشيا الحوثي وعزل 13 مديرية بشكل نهائي، والتقدم نحو محافظة ذمار جنوب صنعاء.

وأوضح العمري أن من شأن العملية تأمين ثلاث محافظات من أي تمدد للميليشيا لأنها ستتولى تأمين محافظة شبوة عن طريق تأمين مديرية ناطع، وتأمين محافظة أبين من جهة مكيراس، وتأمين محافظة لحج من خلال مديرية الزاهر. وبين المسؤول اليمني أن وحدات من مختلف تشكيلات الجيش تشارك في العملية، بمساندة من قوات التحالف العربي ومقاتلاته. في غضون ذلك، خرقت ميليشيا الحوثي الهدنة في محافظة الحديدة، إذ استهدفت الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقصف صاروخي مكثف، فيما ردت المقاومة الوطنية بتدمير مواقع مدفعية الميليشيا. إلى ذلك، قال الناطق باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مسيّرة» كانت باتجاه المملكة.

من جهة أخرى صنّف البرلمان العربي ميليشيا الحوثي جماعةً إرهابية، مطالباً جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأن تحذو حذوها في ذلك.

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