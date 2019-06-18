إحالة 14 متهماً للجنايات فى قضية حادث قطار محطة مصر

المصدر: د ب أ

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق الاثنين 14 متهما للمحاكمة الجنائية في قضية حادث قطار محطة مصر الذي وقع في شهر فبراير الماضي، ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء تحقيقات نيابة شمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول.

وكانت النيابة أعلنت في بيان لها عن تفاصيل التحقيقات فى القضية والتي كشفت وجود مخالفات جسيمة للعاملين بهيئة السكك الحديدية وأعلنت أيضا عن عدد من التوصيات التي انتهت إليها بشأن حوادث السكك الحديدية وسائقي القطارات.

وأصدر المستشار نبيل صادق، بيانا تضمن توصيات النيابة العامة بشأن حادث قطار محطة مصر، الذي وقع في شهر فبراير الماضي.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات انتهت في الواقعة- والتي دخل فيها القطار إلى محطة مصر بسرعة عالية، دون قائده، ما تسبب في تناثر السولار واندلاع النيران- إلى أن سلوك العاملين في هيئة السكك الحديدية في الحادث والحوادث الأخرى المشابهة في الفترات السابقة؛ انطوى على مخالفة التعليمات، وهي التعليمات التي اعتبرها المشرّع جرائم جنائية، وجاءت مدعومة بأدلة استقتها النيابة من عدة مصادر، تضمنت اعتراف بعض المتهمين خلال استجوابهم، بما ارتكبوه من أفعال أدت لوقوع الحادث".