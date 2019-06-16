الحوثي يتهاوى في 4 محافظات

المصدر: عدن - البيان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخاً باليستياً في سماء أبها مساء أمس.

وفي اليمن تلقت ميليشيا الحوثي هزائم في 4 محافظات، حيث تمكنت وحدات الجيش الوطني في جبهة عبس بحجة من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة بعد اقتحام عدد من مواقع الميليشيا. ونجحت كذلك في صد هجوم في محافظة البيضاء وألحقت بالميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي صنعاء دمّر التحالف، أمس، أهدافاً عسكرية نوعية لميليشيا الحوثي، شملت منظومات دفاع جوي.

وفي الحديدة، ذكر مصدر ميداني أن 40 من الميليشيا قُتلوا برصاص المقاومة الشعبية بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم بالمنطقة.

الهزائم تلاحق الحوثيين في 4 محافظات يمنية