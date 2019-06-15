إسقاط 5 طائرات «مسيّرة» حوثية باتجاه جنوب السعودية

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

أسقط الدفاع الجوي السعودي 5 طائرات حوثية «مسيّرة»، كانت تتجه لاستهداف مطار أبها، ومحافظة خميس مشيط، جنوب المملكة، في محاولة ثانية من قبل الميليشيا الإرهابية، خلال 72 ساعة.

وقال الناطق باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية.

في الأثناء، أكدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.

ميدانياً، تمكنت قوات الشرعية من الدخول إلى قلب صعدة بعد هجوم مباغت على عدد من المواقع والجبال التي تتحصن بها الميليشيا في المحافظة، كما توغلت إلى عمق محافظة تعز من اتجاه محافظة الضالع بعد تحرير عدد من قرى مديرية ماوية، فيما سيطرت نارياً على الخط الرابط بين محافظتي الضالع وإب.

السعودية: سنتخذ تدابير عاجلة لردع الحوثيين