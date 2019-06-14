مصادر ليبية لـ "البيان": الميليشيات تخطط للانقلاب على السراج

المصدر: بنغازي، تونس - البيان

قالت مصادر ليبية مطلعة لـ "البيان" إن هناك تحركات تهدف إلى الإطاحة برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وتشكيل ما يسمى بـ "حكومة الثوار"، التي تنادي بها الميليشيات الإرهابية في طرابلس ومحيطها.

وكشفت المصادر المسؤولة في طرابلس عن انعقاد اجتماعات مؤخراً تم فيها الاتفاق على الانقلاب على حكومة السراج، وتشكيل حكومة جديدة بدعوى الدفاع عن ثوابت ما يسمى "ثورة 17 فبراير"، مشيرة إلى أن قيادات تعمل على الاستيلاء على الحكم لفرض وجودها كقوة أمر واقع في أية مفاوضات مستقبلية مع قيادة الجيش.

وأبرزت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أن ما تسمى بحكومة الثوار ستعلن عن نفسها في طرابلس قبل أن تتخذ من مدينة مصراتة مقراً لها.