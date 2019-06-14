«التحالف» يرد على «جريمة أبها» بدك معسكرات الحوثي

المصدر: Ⅶ الرياض، عدن ـ البيان، وكالات

دكت مقاتلات التحالف معسكرات ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء ومحيطها وفِي مدينة ذمار، رداً على جريمة استهداف مطار أبها، أول من أمس.

وقال التحالف في بيان، إن «الأهداف التي دُمرت شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع»، مؤكداً «استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثي».

من جهــة أخرى، اتهمت السعودية إيران بأنها أمرت ميليـــشيا الحوثي بشن العدوان على مطار أبـــها، وحذرت من عواقب وخيمة. وكتب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على «تويتر» أن استهداف المطار «تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها».

وأكد الأمير خالد أن «وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيا الإرهابية»، مشيراً إلى أن «النظام الإيراني هو الطرف الوحيد في المنطقة الذي يسعى إلى تصعيد طائش».

وقال إنه «منذ 40 عاماً والنـــظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: