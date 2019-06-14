سجن رئيسي وزراء سابقين بالجزائر خلال 24 ساعة

المصدر: Ⅶ الجزائر ـ وكالات

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس، بإيداع رئيس الوزراء الأسبق، عبد الملك سلال، في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة له، وهو ثاني رئيس وزراء سابق يودع السجن خلال 24 ساعة، حيث صدر الأمر بعد يوم من حكم مشابه على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.

واعتقلت قوة أمنية خاصة، الليلة قبل الماضية، اللواء المتقاعد علي غديري، من منزله في العاصمة الجزائرية، ولم تتضح أسباب اعتـــقال غديري، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تقام في 18 أبريل الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى 4 يوليو المقبل، والتي تأجلت هـــي الأخرى إلى أجل غير مسمى.

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