غارات للتحالف على مواقع الحوثي في صعدة

المصدر: عدن - البيان

شنّت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرقي صعدة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإيرانية.

ووفق مصادر عسكرية، فقد استهدفت مقاتلات التحالف أيضاً عدداً من الآليات القتالية للميليشيا شمال شرقي كتاف، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح كل من كان على متنها.

وفيما استمرت المواجهات في محافظة الضالع بين القوات المشتركة والميليشيا، غرب منطقة حجر على مشارف منطقة الفاخر وفي جبهة مريس جنوب دمت، صعّدت الميليشيا بتكثيف هجماتها العدوانية على المناطق السكنية في محافظة الضالع، إذ ذكرت مصادر القوات المشتركة أن 13 مدنياً أصيبوا معظمهم في حالة خطرة.