التحالف يدك مواقع الحوثيين في صعدة

المصدر: عدن - البيان

استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي شرقي محافظة صعدة، بالتزامن مع استمرار المواجهات غربي الضالع، فيما تصدّت ألوية العمالقة لهجوم للميليشيا في منطقة الجبلية جنوبي الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي شنّت غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرقي صعدة استهدفت عناصرها خلف تبة الفهد، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإيرانية. ووفق المصادر، استهدفت مقاتلات التحالف أيضاً عدداً من الآليات القتالية للميليشيا شمال شرقي كتاف، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح كل من كان على متنها.

في الأثناء، تواصلت في محافظة الضالع الموجهات بين القوات المشتركة والميليشيا غرب منطقة حجر على مشارف منطقة الفاخر وفي جبهة مريس جنوب دمت، إذ حشدت الميليشيا المزيد من مقاتليها في محاولة لإعاقة تقدم قوات الشرعية نحو محافظة إب، بعد تحرير كل المناطق التي تسللت إليها الميليشيا أخيراً.

استهداف مدنيين

وصعّدت الميليشيا بتكثيف هجماتها العدوانية على المناطق السكنية في محافظة الضالع، إذ ذكرت مصادر القوات المشتركة أن 13 مدنياً أصيبوا معظمهم في حالة خطرة، إثر استهداف الميليشيا سيارة إسعاف بصاروخ حراري في مديرية جحاف غرب الضالع، أثناء مرورها في أحد شوارع المديرية، وتم نقل جميع الجرحى إلى مستشفى النصر بالمحافظة لتلقي العلاج.

بالتوازي، كثفت ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية والقرى والمزارع، من خلال استهداف هذه التجمعات بالقذائف الصاروخية والمدفعية وزراعة الألغام المموهة قبل فرارها من المناطق الواقعة غرب المحافظة، لا سيّما غرب حجر ومحيط منطقة الفاخر، بعد الهزائم التي تكبدتها، فيما عثرت القوات المشتركة على كمية كبيرة من الألغام مصنوعة على هيئة أحجار يصعب على المدنيين والأطفال التعرف إليها.

وحاولت الميليشيا إطلاق قنابل مضيئة من مواقع تمركزها في مشارف الفاخر، مستهدفةً مناطق شخب وحجز لكنها فشلت، حيث انفجرت القنابل بعد إطلاقها بعدة أمتار، وعادت إلى موقع إطلاقها كاشفة عن مواقع الميليشيا، ما جعلها عرضة للاستهداف المباشر من القوات المشتركة.

خروق ميليشيا

وفي محافظة الحديدة، استهدفت الميليشيا الحوثية، ضمن خروقها المستمرّة، قرى ومزارع منطقة الجاح بمختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة. وارتكبت جيوب الميليشيا، التي تتخذ من المزارع أماكن لتمركزها في أطراف مديرية بيت الفقيه، أكثر من 12 خرقاً لوقف إطلاق النار، مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 14:5 و12:7 ومعدلات البيكا وسلاح القناصة وقذائف الهاون والهوتزر و«آر.بي.جي» في قصفها لمزارع النخيل وقرى المرازيق في الجاح.

تصدٍّ

إلى ذلك، تصدت قوات ألوية العمالقة لهجوم شنّته ميليشيا الحوثي على مواقعها بمنطقة الجبلية في محافظة الحديدة، فيما دارت مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. ووفق مصادر عسكرية، فإنّ ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع أولية العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بعد موجة قصف مدفعي نفذتها الميليشيا على مواقع وتحصينات ألوية العمالقة. وأشارت المصادر إلى أن قوات العمالقة تصدّت لعناصر الميليشيا ببسالة وحزم، وتمكنت من كسر الهجوم، وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.