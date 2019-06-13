الإمارات تدعو لشراكة حقيقية في السودان

المصدر: Ⅶ الخرطوم - طارق عثمان عواصم - وكالات

رحبت الإمارات، أمس، بالانفراج في السودان، ودعت لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية بشراكة حقيقية، وذلك بعد قبول قادة حركة الاحتجاج في السودان إنهاء العصيان المدني، وإعلان المجلس العسكري الانتقالي جاهزيته لاستئناف التفاوض. وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تويتر: «الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية، عبر شراكة حقيقية وثابتة».

وأكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري في السودان، المتحدث الرسمي باسمه، الفريق شمس الدين الكباشي، لـ«البيان»، أن المجلس العسكري وافق على استئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، من حيث انتهت عليه جولات التفاوض السابقة.

واختارت الولايات المتحدة، أمس، الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث مبعوثاً لها إلى السودان.