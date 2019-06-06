السعودية: لن نسمح بالفوضى في السودان

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

أكدت السعودية، أمس، أنها لن تسمح بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية، مؤكدةً أهمية استئناف الحوار بين القوى المختلفة.

ودعت، في بيان، إلى تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار، لتحقيق آمال الشعب السوداني وتطلعاته. وقال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان إن استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، مؤكداً أن المملكة، إلى جانب الشعب السوداني، لن يسمحا بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.

من جهته، أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن التغيير الذي يمرّ به السودان يأتي في ظل ظروف صعبة. وأضاف: «لا مناص إلا بالاحتكام إلى إرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية».

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