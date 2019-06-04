الشرعية تحبط هجوماً للحوثي في الضالع

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

نجحت قوات الشرعية في إحباط أي محاولة لميليشيا الحوثي لالتقاط الأنفاس والحد من خسائرها العسكرية التي منيت بها في الضالع، حيث استهدفت القوات المشتركة ومقاتلات التحالف تجمعات ميليشيا الحوثي في غرب المحافظة، على حدود محافظة إب، فقتلت مجاميع من أفرادها، ودمرت آليات قتالية، فيما دمرت القوات المشتركة موقعاً استحدثته الميليشيا في الحديدة.

ونجحت قوات الشرعية في كسر هجوم شرس وواسع نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية لمنطقة باجة، التي تسيطر عليها، وذلك في محاولة منها للتوسع باتجاه مناطق الشريفة ومناطق حجر السفلى، وقطع كل الطرق الترابية التي تعتبر الشريان الوحيد الذي يربط حجر العليا والسفلى، والتي استحدثت مؤخراً بعد قطع الميليشيا للخط الأسفلتي وسط باجة.

وتكبدت المجاميع الحوثية خسائر ثقيلة تحت ضربات جوية مركزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خصوصاً في غرب وشمال غرب مديرية قعطبة.

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