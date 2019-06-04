إفشال مخططات الحوثيين في الضالع

المصدر: عدن - البيان

حاولت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية، أن تحد من خسائرها العسكرية التي منيت بها في الضالع، ووضح ذلك من خلال شن العديد من الهجمات على مواقع مختلفة، فقدتها خلال الأسابيع الماضية، وتحديداً في غرب قعطبة وشمال شخب وجبهة حجر، غير أن قوات الشرعية كانت لها بالمرصاد، وأفشلت خطتها.

حيث استهدفت القوات المشتركة ومقاتلات التحالف تجمعات مليشيا الحوثي في غرب محافظة الضالع، على حدود محافظة إب، فقتلت مجاميع من أفرادها، ودمرت آليات قتالية، فيما دمرت القوات المشتركة موقعاً استحدثته مليشيا الحوثي في الحديدة.

الخطة الحوثية اعتمدت أيضاً على قصف المدنيين في أماكن متفرقة من الضالع، في محاولة لترهيب أهالي المحافظة البواسل، والذين لم يألوا جهداً في المشاركة بالمعارك، سواء بالأفراد أو العتاد، لكن رد قوات التحالف والقوات المشتركة على تلك الهجمات، من خلال استهداف تجمعات مليشيا الحوثي في غرب محافظة الضالع على حدود محافظة إب، فقتلت مجاميع من أفرادها ودمرت آليات قتالية.

نجاح

ونجحت قوات الشرعية في كسر هجوم شرس وواسع نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية لمنطقة باجة، التي تسيطر عليها، وذلك في محاولة منها للتوسع باتجاه مناطق الشريفة ومناطق حجر السفلى، وقطع كل الطرق الترابية التي تعتبر الشريان الوحيد الذي يربط حجر العليا والسفلى، والتي استحدثت مؤخراً بعد قطع المليشيا الحوثية للخط الأسفلتي وسط باجة.

ووفق مصادر عسكرية، استهدفت القوات المشتركة تجمعات مليشيا الحوثي في وادي السايلة، ومنطقة العراقية، في اتجاه منطقة الفاخر مديرية قعطبة على أطراف المحافظة مع محافظة إب، وأدى القصف إلى تدمير ثلاث عربات تابعة للمليشيا، ومصرع وجرح من كان على متنها.

واستهدف طيران التحالف فجر أمس، أهدافاً عسكرية للمليشيا الحوثية، شمال الضالع، ودمرت غارات جديدة عتاداً للمليشيا، وضربت تجمعات في باجه بحجر.

وتكبدت المجاميع الحوثية خسائر ثقيلة تحت ضربات جوية مركزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خصوصاً في غرب وشمال غرب مديرية قعطبة.

ودمرت الغارات الجوية عتاداً ثقيلاً وأسلحة في موقع الجب جنوب غرب مديرية قعطبة.

تدمير

وفِي مدينة الحديدة، دمرت القوات المشتركة موقعاً استحدثته مليشيا الحوثي، حيث كان يقصف بكثافة، الأحياء السكنية المحررة، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن المليشيا الحوثية استهدفت الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بـ 17 قذيفة هاون، تزامناً مع قصف بمختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة، وأن مدفعية القوات المشتركة، دمرت الموقع المستحدث شمال شرق مطار الحديدة، ولقي ثلاثة من عناصر المليشيا كانوا في الموقع المستهدف مصرعهم.

إلى ذلك، أصيب اثنان من عمال مجمع إخوان ثابت بمدينة الحديدة، بقصف مباشر من قبل المليشيا الحوثية، استهدف المجمع الواقع تحت سيطرة قوات الشرعية، في مجمع إخوان ثابت، ما أسفر عن إصابة اثنين من العمال بجروح بليغة.