الإمارات: نتطلع لاستمرار حوار السودانيين لتجنب الفوضى والضياع

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت الإمارات أنها تتطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان ويتجنّب الفوضى والضياع.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على حسابه في "تويتر": "نتطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان الشقيق للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان".

وأضاف: "فتجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع.

وختم تغريدته بالقول: "قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة".