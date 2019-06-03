ارتفاع حصيلة القتلى في الخرطوم إلى 12 قتيلا

المصدر: د ب أ

ارتفعت حصيلة القتلى خلال الأحداث التي شهدتها الخرطوم صباح اليوم إلى 12 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، أن القوات المسلحة لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، وشدد على أن المجلس يتطلع إلى استمرار الحوار مع قوى الحرية والتغيير.

وقال في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" إن المعتصمين فروا من ساحة الاعتصام بعد دخول خارجين عن القانون من ساحة كولومبيا المجاورة التي باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.

وذكر أن "منطقة كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا".

ولفت إلى أن "الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع".

ولم يصدر بعد بيان رسمي من المجلس للتعليق على التطورات. وتؤكد مصادر من المعارضة السودانية مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص جراء فض الاعتصام بالقوة.