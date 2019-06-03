ترامب يحث روسيا وسوريا على الكف عن قصف إدلب

المصدر: رويترز

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب‭‭ ‬‬ أمس الأحد روسيا والقوات الحكومية السورية على وقف قصف محافظة إدلب في أعقاب بيان أصدره الكرملين يوم الجمعة أشار فيه إلى أن موسكو ستواصل دعم هجوم تشنه الحكومة السورية هناك منذ شهر.

وقال ترامب على تويتر "نسمع أن روسيا وسوريا وإلى حد أقل إيران تقصف محافظة إدلب في سوريا وتقتل بشكل عشوائي مدنيين أبرياء كثيرين. العالم يتفرج على هذه المجزرة. ما هو الغرض ما الذي ستحصلون عليه؟ توقفوا". وقال الكرملين يوم الجمعة إن تركيا مسؤولة عن منع مقاتلي المعارضة في إدلب السورية من قصف أهداف مدنية وروسية.

ويشكو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموسكو منذ فترة طويلة من الهجمات التي تشنها الحكومة السورية بدعم من روسيا ضد مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على شمال غرب البلاد .

ويعد الهجوم في إدلب أكبر تصعيد في الحرب بين القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة منذ الصيف الماضي وأثارت مخاوف من تفجر أزمة إنسانية في ظل احتماء الآلاف من الضربات الجوية على الحدود التركية. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 200 ألف شخص فروا من العنف في إدلب منذ بدء الهجمات في أواخر أبريل.

وعندما سئل ترامب الليلة الماضية قبل مغادرته لزيارة بريطانيا عما ينوي فعله إزاء قتل المدنيين في إدلب قال للصحفيين إنه لا يحب هذا الوضع. وقال "أمور سيئة تحدث".