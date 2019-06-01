استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري و«قوى التغيير» في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن مصدر من «قوى الحرية والتغيير» في السودان، أمس، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال الساعات المقبلة، بعد توقف دام أسبوعاً.

وقال المصدر إن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، المتوقفة منذ أسبوع، ستستأنف بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة، وإن الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريباً.

وأضاف: «نؤكد في قوى الحرية والتغيير التزامنا بكل ما توصلنا إليه من اتفاقيات مع المجلس العسكري»، معتبراً أن «المفاوضات هي وسيلتنا الوحيدة للوصول إلى اتفاقيات تمهّد لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد».

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