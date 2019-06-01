التحالف: أحبطنا 35 عملية إرهابية في البحر الأحمر

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أكد الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن العمل العسكري في اليمن ملتزم بالمعايير القانونية الدولية، وهو يستهدف وقف النفوذ الإيراني وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعرض المالكي «أشكال تدخل إيران في اليمن»، والتي «تتلخص بالصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة»، وأشار إلى أنها تزوّد الحوثيين بألغام بحرية عبر سفينة «تلعب دور غرفة العمليات لتهديد الملاحة في باب المندب»، مؤكداً أن السفينة الإيرانية «تزوّد الحوثيين بمعلومات حول كافة السفن وتنقل الخبراء الإيرانيين».

وشدد على أن «الحوثيين يهدّدون حرية الملاحة والطرقات البحرية»، حيث أحبط التحالف أكثر من 35 عملية إرهابية للميليشيا في البحر الأحمر. ميدانياً، حقق الجيش اليمني أمس انتصارات نوعية، وحرر 3 مناطق في باقِم شمالي صعدة، واستكمل السيطرة على مواقع استراتيجية في قعطبة شمال الضالع.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للميليشيا، ودمرت عربة «بي إم بي» حوثية، كما استهدفت تجمعاً للميليشيا في منطقة الزيلة في مريس، ودمرت أكبر مخزن أسلحة للميليشيا في منطقة سليم شمال الضالع.

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