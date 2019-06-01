متفرقات يمنية

المصدر: عدن - البيان

ضغوط

لجأت ميليشيا الحوثي خلال الثلث الأخير لشهر رمضان المبارك، إلى بث محاضرات دينية وخطابات لزعيمها عبدالملك الحوثي عبر ميكرفونات الجوامع لمنع أداء صلاة التراويح في مساجد صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وقال سكان محليون، إن ميليشيا الحوثي حاولت منع أداء صلاة التراويح منذ بداية شهر رمضان بممارسة ضغوط عدة على المواطنين ومحاولة الترويج لحرمة أداء صلاة التراويح وأصدرت تعميماً لأئمة المساجد بإغلاق السماعات الخارجية أثناء النوافل.

وأضافوا إن التعميم ألزم المساجد بالاكتفاء بفتح مكبرات الصوت في الصلوات المفروضة، وفتح السماعات الخارجية بالتسبيح أو التدريس قبل دخول وقتي الفجر والمغرب بنصف ساعة».

جباية

فرضت ميليشيا الحوثي جبايات مالية على منظمات المجتمع المدني في مديريتي التحرير والسبعين بصنعاء مقابل استمرار أعمال النظافة في الأحياء المجاورة لمكاتب المنظمات.

وقال مسؤول بإحدى المنظمات المدنية إن ميليشيا الحوثي جمعت المنظمات العاملة في نطاق مديريتي التحرير والسبعين قبل يومين، وخيرتها بين إخراج موظفيها لتنظيف أحيائهم أو دفع مبالغ مالية.

وأكد المصدر أنهم اضطروا لدفع مبالغ مالية حتى لا يتعرض نشاطهم للتوقيف.. مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار إجراءات التطفيش للمنظمات المدنية المهنية، وإفساح المجال للمنظمات الموالية للميليشيا الحوثية.

يذكر أن ميليشيا الحوثي منعت المنظمات المدنية من إقامة أي نشاط إغاثي أو إنساني أو رقابي ما لم يمر عبر الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث التي أنشأتها أخيراً.