600 ألف يمني استفادوا من مساعدات الإمارات في رمضان

المصدر: عدن - البيان

أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها نحو 79 ألف سلة غذائية لأهالي المناطق اليمنية المحررة في رمضان، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، استفاد منها 600 ألف شخص، وذلك في إطار الدعم المتواصل للشعب اليمني الشقيق. من جهة أخرى كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف نوعية، أمس، ضد أهداف للحوثي في صنعاء. وفي الضالع واصلت قوات الشرعية تطهير عدة مناطق ضمن معركة «صمود الجبال» بإسناد التحالف. وعلى جبهة تعز، تمكنت قوات الشرعية من إحكام السيطرة على تبة القارع شمال معسكر الدفاع الجوي غرب المحافظة.

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