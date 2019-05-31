عملية نوعية لـ«التحالف» ضد أهداف عسكرية في صنعاء

600 ألف يمني استفادوا من مساعدات الإمارات في رمضان

أكثر من 79 ألف سلة غذائية وزعتها «الهلال» على اليمنيين في رمضان | أرشيفية

المصدر:
  • عدن - البيان
التاريخ:

أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها نحو 79 ألف سلة غذائية لأهالي المناطق اليمنية المحررة في رمضان، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، استفاد منها 600 ألف شخص، وذلك في إطار الدعم المتواصل للشعب اليمني الشقيق. من جهة أخرى كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف نوعية، أمس، ضد أهداف للحوثي في صنعاء. وفي الضالع واصلت قوات الشرعية تطهير عدة مناطق ضمن معركة «صمود الجبال» بإسناد التحالف. وعلى جبهة تعز، تمكنت قوات الشرعية من إحكام السيطرة على تبة القارع شمال معسكر الدفاع الجوي غرب المحافظة.

 

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ـــ الإمارات تغيث 600 ألف يمني في رمضان

 

 

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