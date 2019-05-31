الإمارات تغيث 600 ألف يمني في رمضان

المصدر: عدن- وام

قدمت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» ما يقارب 79 ألف سلة غذائية لسكان المناطق اليمنية المحررة خلال شهر رمضان المبارك استفاد منها حوالي 600 ألف شخص، وذلك في إطار الدعم المتواصل للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

شملت عملية التوزيع سكان الساحل الغربي اليمني بمحافظتي الحديدة وتعز بمناطق الخوخة والتحيتا والدريهمي وبيت الفقية سلة وحيس وذو باب والمخا وموزع والوازعية، إلى جانب محافظات الضالع ولحج وأبين وعدن وحضرموت بمناطق ريف المكلا وتريم ورماه - ثمود والمكلا وغيل باوزير والمناطق الشرقية ومحافظة شبوة بمناطق دهر والطلح ورضوم وجردان وعرماء.