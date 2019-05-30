خادم الحرمين يتسلّم وثيقة قيم الوسطية والاعتدال في الإسلام

المصدر: واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس "وثيقة مكة المكرمة"، الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر الصفا بمكة المكرمة كبار علماء العالم الاسلامي المشاركين في أعمال المؤتمر.

وفي بداية الحفل، الذي أقيم بهذه المناسبة، تليت آيات من القرآن الكريم.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الكلمة التالية:

"بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الحضور ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسعدني الترحيب بكم، وأنتم تجتمعون في هذه الرحاب الطاهرة والأيام والليالي المباركة حول موضوع مهم، يتناول قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة، التي جاءت بالرحمة والخير للإنسانية جمعاء، ودعت إلى مكارم الأخلاق، وأوضحت منهج الإسلام المعتدل. فنحن أمة وسط، فلا تشدد ولا غلو، قال الله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا).

ويسرنا أن نرى علماء الأمة الإسلامية على هذا التعاون، لتوحيد آرائهم في القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب.

وسنكون دوماً على أمل بإذن الله في تماسك الأمة الإسلامية، واجتماع كلمة علمائها، وتجاوز مخاطر التحزبات والانتماءات التي تفرق ولا تجمع.

ونحن ملكنا في هذه البلاد منذ الملك عبدالعزيز يسمى خادم الحرمين الشريفين، وهذا شرف لنا جميعاً، وكلنا في بلدنا نخدم الحرمين الشريفين والحمد لله.

وفقكم الله، وبارك فيكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".