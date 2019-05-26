انتصارات يمنية في معركة «قطع الوريد» بتعز

المصدر: عدن ـ البيان، وكالات

أطلقت القوات اليمنية، أمس، معركة «قطع الوريد» ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في تعز بهدف قطع أهم خطوطها الدفاعية شمال المدينة. وتمكنت القوات من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة في تعز.

وفي صعدة، تقدمت قوات الجيش الوطني المسنودة بطائرات التحالف، في الحشوة. وحررت جبال القاهرة والتباب المحيطة بها، وأطبقت الحصار على جبل القناصين. واستهدف طيران التحالف تعزيزات عسكرية للحوثيين في حجة. كما واصلت القوات المشتركة في الضالع تقدمها.

سياسياً، اتهم تقرير يمني صادر عن فريق المشاورات الحكومي، المبعوث الأممي مارتن غريفيت، بأنه يحاول السعي إلى شرعنة الانسحاب الحوثي الأحادي في الحديدة، فضلاً عن سعيه إلى الاعتراف بشرعية قوات الأمن الحوثية في المناطق التي انسحبت منها.

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