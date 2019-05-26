الشرعية تطلق معركة «قطع الوريد» في تعز

المصدر: عدن-البيان-وكالات

أعلن محافظ تعز، نبيل شمسان، أمس، انطلاق معركة «قطع الوريد» ضد مليشيا الحوثي في المحافظة. فيما واصلت القوات المشتركة في محافظة الضالع، تحرير المواقع التي كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وواصلت تقدمها إلى المناطق القريبة من محافظة إب المجاورة، بينما تقدمت قوات الجيش الوطني المسنودة بطائرات التحالف العربي في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة.

وقال محافظ تعز، إن «وحدات من اللواء هاجمت مواقع المليشيا الانقلابية، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة في تعز». وأعلن طلاق معركة «قطع الوريد» ضد مليشيا الحوثي في تعز، بقطع أهم الخطوط الدفاعية للمليشيا شمال مدينة تعز.

معارك

وأفادت قوات الجيش الوطني، أمس، بمقتل أكثر من 13 عنصراً من المسلحين الحوثيين بمعارك في محافظة تعز. وتابع المصدر أن «مدفعية اللواء 170 دفاع جوي، تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل»، مشيراً إلى أن المعارك بين الطرفين، أسفرت عن مقتل أكثر من 13 عنصراً من الحوثيين.

ووفق المصدر، فإن المواجهات كانت عنيفة في مناطق الحرير والأربعين، وبمختلف أنواع الأسلحة.

في الأثناء، تقدمت قوات الجيش الوطني المسنودة بطائرات التحالف العربي، في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأبناء اليمنية «سبأ»، عن مصدر عسكري قوله «إن أبطال اللواء التاسع حرس حدود، واللواء الأول حرس حدود، قاموا بعملية عسكرية مباغته، تمكنوا من خلالها تحرير جبال «القاهرة»، والتباب المحيطة بها، وإطباق الحصار على جبل «القناصين» والسيطرة النارية عليه». وأضاف المصدر العسكري «إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتكبيدها الكثير من الخسائر في العتاد».

وفي لحج، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعزيزات عسكرية للحوثيين في محافظة حجة. وأفادت مصادر عسكرية، بأن تلك التعزيزات عبارة عن مركبات عسكرية، تحمل ذخائر أسلحة، وتقل عناصر مسلحة كانت في طريقها إلى الجبهات التي يسيطرون عليها.

وواصلت القوات المشتركة في محافظة الضالع، تحرير المواقع التي كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وواصلت تقدمها إلى المناطق القريبة من محافظة إب المجاورة.

تحريروتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوبي البلاد، وسط انهيار ميلشيا الحوثي. ونجحت قوات الجيش الوطني، في استعادة مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي، وقرية القفلة، وباب غلق شمال مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وتقترب قوات الجيش الوطني من هجار شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع الاقتراب من منطقة الشخب غرب المديرية ذاتها، بعد مواجهات عنيفة، لا تزال مستمرة حتى اللحظة، مع ميلشيا الحوثي الانقلابية. وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وأسر 15 آخرين، وتدمير أطقم قتالية واستعادة أسلحة.

وذكرت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أن تقدم القوات المشتركة، رافقه انهيار واسع للمليشيا في جبهة شمال الضالع، بعد أن استغلت التهدئة في الحديدة لإشعال القتال في عدد من الجبهات الخاملة منذ سنوات، أملاً في تحقيق أي تقدم، وتعويض خسائرها في الجبهات الأخرى.

وطبقاً لهذا المصادر، فإن القوات المشتركة، تمكنت من إحكام سيطرتها على 11 موقعاً من منطقة حمر إلى باب غلق وهجار، وباتت على مقربة من منطقة الفاخر، الواقعة على مشارف محافظة إب.

استعادة

استعادت وحدات من الجيش، مواقع في جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب، في هجوم على ميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن وحدات من الجيش، نصبت كميناً محكماً لمجموعة من عناصر الميليشيا، حاولت التسلل إلى أحد المواقع في جبهة المخدرة، ونفّذت هجوماً معاكساً، تمكنت خلاله من تحرير تباب أم صياد.