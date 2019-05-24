محمد بن سلمان يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

المصدر: واس

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالممملكة العربية السعودية، في جدة، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.

جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور، مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.