ترامب: جنودنا جاهزون لمواجهة تهديدات إيران

المصدر: واشنطن، الرياض - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أغلب مشكلات الشرق الأوسط تسببت بها إيران وأذرعها من الميليشيات والجماعات الإرهابية. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أنه سيتم إرسال جنود أمريكيين إضافيين للمنطقة إذا اقتضت الحاجة لذلك، لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأوضح أن الحرب على التنظيمات الإرهابية مستمرة، مؤكداً أن التحالف الدولي نجح في تدمير تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل. في السياق، بعثت السعودية برسالة إلى مجلس الأمن، سلّطت الضوء خلالها على تصرفات إيران في المنطقة، مطالبةً بلجم سلوكها المدمّر.

وأشارت الرسالة إلى تصرفات إيران وسلوكها المتهور المتمثل في جر المنطقة إلى وضع خطر، كما أكدت استمرار النظام الإيراني في دعم أجنحته العميلة في المنطقة، وتعديه على السلام والأمن الدوليين، وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم. وناشدت السعودية مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني.

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