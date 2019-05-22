قصف صاروخي يستهدف قاعدة "حميميم" الروسية في سورية

المصدر: د ب أ

تعرضت قاعدة "حميميم" الروسية لقصف صاروخي، حيث تم تنفيذ 17 عملية إطلاق من راجمات صواريخ على القاعدة الروسية، لم تصل 8 منها إلى القاعدة، وتم تدمير 9 منها من قبل قوات الدفاع الجوي المتواجدة في القاعدة، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "نفذ الإرهابيون اليوم، 17 عملية إطلاق نار من راجمات الصواريخ من منطقة تخفيض التصعيد إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية".

وأضاف البيان: "ثمانية صواريخ منها لم تصل إلى القاعدة، بينما تم التصدي للصواريخ الباقية من قبل قوات الدفاع الجوي في القاعدة".

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" المحظور في روسيا تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه مسلحوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة، ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عددا من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.