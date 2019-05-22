التحالف يتوعد بردّ حازم على هجمات الحوثي

المصدر: عدن - البيان، الرياض - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن هجوم جديد شنّته جماعة الحوثي عبر طائرة درون مفخخة، حاولت من خلاله استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران بالسعودية.

وحذر بأشد العبارات ميليشيا الحوثي من مواصلة استهدافها الأعيان المدنية، مشدداً على أنه ستكون هناك وسائل ردع حازمة، بينما أحرزت قوات الجيش الوطني، مسنودة بمروحيات التحالف العربي، تقدماً جديداً بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة مجدداً بصاروخين باليستيين.

مشدداً على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي. وأكد الناطق باسم القوات المشتركة في محور الضالع ماجد الشعيبي، لـ«البيان»، أن قعطبة ستتحول إلى قاعدة تنطلق منها عمليات تحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية من قوات الحزام الأمني إلى الجبهة.

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