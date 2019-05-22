التحالف:الحوثيون حاولوا استهداف منشأة مدنية في نجران

المصدر: الرياض- البيان-القاهرة-وكالات

كشف «تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

فيما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية محاولة ميليشيات الحوثي، استهداف مكة المكرمة مجددًا بصاروخين باليستيين؛ مشددًا على أن»مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدًا خطيرًا؛ ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية؛ وإنما أيضًا للأمن الإقليمي ككل، وأكدت تضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها الوطني.

وتحدث العقيد الركن تركي المالكي الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن) عن هجوم جديد شنته جماعة الحوثية عبر طائرة درون مفخخة حاول استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية.

وقال إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

وأوضح إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة جميع الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

إدانة

في الأثناء، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، محاولة ميليشيات الحوثي، استهداف مكة المكرمة مجددًا، أمس الأول، بصاروخين باليستيين؛ مشددًا على أن»مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدًا خطيرًا؛ ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية؛ وإنما أيضًا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثّل انتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي: إن أبو الغيط أكّد في هذا الإطار، التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها سلطات المملكة لمواجهة هذا التهديد.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت فجر أول من امس، صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف، والآخر فوق جدة. ولاحقاً أعلن الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت، أهدافاً جويةً تحلق فوق مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

200

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقدين لعلاج 200 مصاب في اليمن. ووقّع العقدين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، الذي أوضح أن العقدين يهدفان إلى تقديم الخدمات العلاجية لـ100 مصاب يمني في مستشفى البريهي، و100 مصاب في مستشفى صابر.

وأشار البيان الصادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، إلى أن العقدين يسهمان في إنقاذ حياة المصابين في الساعات الأولى للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن، ويستفيد منهما 200 شخص في محافظة عدن ومديرياتها، بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار.